Гаити: новая волна протестов

Отставка президента Жовенеля Моиза - главное требование протестующих в столице Гаити Порт-о-Пренсе и нескольких других городах страны. Участники протестов перекрыли несколько крупных дорог, установили баррикады возле резиденции главы государства и вступают в стычки с полицией. Сообщается о поджогах домов.

По официальным данным, в ходе протестов погибли два человека.

Президента подозревают в причастности к хищению государственных средств в ходе реализации проекта "Петрокарибе", по которому Венесуэла осуществляет льготные поставки нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки.

"Жовенель Моиз должен покинуть страну. Они используют против нас слезоточивый газ".

"Это протест против коррупции и безнаказанности. Мы протестуем, потому что фонды "Петрокарибе" были расхищены теми, кто находится у власти. Мы просим президента уйти в отставку, чтобы можно было начать судебный процесс".

Протесты против Моиза не утихают с момента его избрания. Массовые акции начались в феврале. Руководство страны обвиняют не только в коррупции, но и в ухудшении экономической ситуации в стране в целом, росте инфляции. Президент ранее заявлял, что люди имеют право выражать протест, но он не собирается уходить.

По данным Организации американских государств, всего с начала акций протеста на Гаити погибли 26 человек, более 70 пострадали.