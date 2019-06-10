Германия стремится сохранить сделку с Ираном

Германия намерена сохранить ядерную сделку с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас, который встретится в понедельник иранскими властями, чтобы обсудить возможность урегулирования конфликта. Направляясь в Тегеран, Маас посетил Абу-Даби, где отметил важность сделки для Европейского Союза:

– На протяжении всей дискуссии ЕС всегда отстаивал общую точку зрения: мы хотим сохранить это соглашение. Мы также отреагировали на тот факт, что Соединённые Штаты не только отказались от соглашения, но и возобновили санкции.

Маас проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, а также с главой иранского МИДа. Ядерной сделке, которую заключили с Ираном четыре года назад пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия, предшествовали продолжительные сложные переговоры. Она оказалась под угрозой после того, как в прошлом году американский президент объявил о выходе США из соглашения, а Иран в ответ заявил об увеличении производства низкообогащённого урана.