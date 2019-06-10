Бразилия: а судьи кто?

Законно ли действовал судья Сержиу Мору,приговоривший экс-президента Бразилии Лулу да Силву к длительному тюремному заключению? Его объективность поставлена под сомнение.

Он-лайн издание The Intercept провело расследование и утверждает, что Мору, ставший при нынешнем главе государства Жаире Болсонару министром юстиции Бразилии, нарушал закон. Он обменивался текстовыми сообщениями с прокурором по делу "Лава-жату" - расследования коррупционной схемы, в результате которого были осуждены более 100 человек, в том числе и бразильский экс-президент.

The Intercept приводит переписку между судьёй и прокурором, предоставленную анонимным источником. В ней Мору в частности предписывает изменять порядок этапов расследования и ускорять ход операций, предвосхищая решения - то есть действует так, словно иерархически находился выше прокуратуры и полиции страны.

Решение судьи Сержиу Мору, 2 года назад приговорившего экс-президента страны к тюремному сроку за коррупцию, стало первым в истории Бразилии.