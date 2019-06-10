Грани таланта Берни Топина

Талантливый человек — талантлив во всем! Английский поэт-песенник Берни Топин на протяжении 50 лет успешно сотрудничал с известным певцом и композитором Элтоном Джоном. А в 1990-х годах он также посвятил себя визуальному искусству.

В калифорнийском городе Беверли-Хиллз можно увидеть свыше 20 ранее не выставлявшихся работ Берни Топина.

Он говорит: "Я чувствую себя неудобно, когда меня называют художником, потому что я не занимаюсь живописью. Я начал много лет назад , в основном в абстрактном стиле и использовал краски. Мне нравится думать о большинстве своих работ, что это — музыкальная археология. Ведь у меня есть большой опыт работы в музыки, и все это — работы о музыке, с которой я вырос".

Берни Топин говорит, что воображение — это самый мощный инструмент художников и артистов, и его трехмерные работы — всего лишь визуальное продолжение словесного творчества, которым он занимался на протяжении всей жизни.

Берни Топин, поэт, скульптор и художник: "То же самое можно сказать о всех видах искусства. Например, когда вы читает хорошую книгу, то вы по-своему воспринимаете ее героев. Каждый человек видит их по-своему и то же самое происходит с искусством, то же самое происходит с музыкой. Здесь главное —интеллект, все это создается для того, чтобы оживить мышление".

Творчество Топина на тему музыки и американского патриотизма интригует и наводит на размышления. В своих произведениях он использует различные предметы и материала: гитары и флаги, обгорелую бумагу и воск.

Выставку Берни Топина можно посетить в галерее Michael до 30 июня.