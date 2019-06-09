Канадка получила рекордный счет за телефон

Канадская предпринимательница Надин Спейр получила рекордный счет за телефон. Своему мобильному оператору она задолжала 61 тысячу канадских долларов. Женщина говорит, что стала жертвой мошенников, которые, вероятно, взломали телефонную линию ее компании.

"Это моя годовая зарплата, мне придется заложить дом, чтобы оплатить счет. Я стараюсь сохранять спокойствие. Я не могу поверить, что нет никакого другого решения. Я не верю, что как потребитель я настолько уязвима, что могу получить такой счет и единственное, что мне скажут – это "извините".

По словам Спейр, в основном мошенники звонили на Филиппины и на Кубу. Итоговый счет занимает более 400 страниц.

"Это абсолютно нелогично. Мне кажется, разумный человек не может подумать, что кто-то действительно сидел без дела и звонил без остановки".

Телефонная компания пообещала уменьшить счет до 17 тысяч долларов. Но Спейр назвала это решение неприемлемым.