Российских легкоатлетов снова не допустили к соревнованиям

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам главы рабочей группы ассоциации Руне Андерсена, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. Рабочая группа также уведомила о расследовании по делу о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к сокрытию допингового нарушения одним из спортсменов.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства.