Завершена подготовка к подъему катера

На Дунае в центре Будапешта завершаются подготовительные работы по подъему затонувшего 29 мая прогулочного катера. В пятницу на месте столкновения катера с теплоходом установили плавучий подъемный кран.

В штабе по проведению операции надеются начать работы в понедельник. Но ряд венгерских спасателей заявили в субботу, что экскурсионный катер вряд ли будет поднят до вторника. Именно тогда ожидается, что уровень воды в Дунае снизится. Работы осложняются бурным речным течением в этом месте.

Члены объединенной спасательной команды Венгрии и Южной Кореи на сегодняшний день обнаружили тела 19 погибших при крушении 29 мая. Девять человек числятся пропавшими без вести, среди них - капитан прогулочного судна и ребенок, гражданин Республики Корея. В поисково-спасательной операции используются сонары и приборы ночного видения, помогают и бригады кинологов.

На борту прогулочного катера вечером 29 мая находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Столкновение с теплоходом произошло у здания парламента, метеоусловия были крайне неблагоприятными. Лишь семи пассажирам удалось спастись.