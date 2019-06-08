Чернобыль: правда и вымысел I #КУБ

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Кажется, про аварию на Чернобыльской АЭС так много не говорят даже апреле – когда отмечается годовщина этих трагических событий. Американский сериал "Чернобыль" заставил всех вновь вспомнить о том, что произошло на четвертом энергоблоке 26 апреля 1986 года. Всего за месяц "Чернобыль" обогнал по рейтингу "Игру престолов".

"Фильм сделан мастерски, - считает министр культуры России Владимир Мединский. - Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже". Глава минкульта рассказал, что в России уже создаются полнометражный фильм и сериал про "Чернобыль".

Фото: Manu Terradillos

Тому, как много говорят и пишут об американской ленте, удивился журналист Алексей Пивоваров. "Оказалось, этот гештальт тоже не закрыт, и тема, несмотря на три десятилетия, "фонит" как после самой аварии – и сериал, оказывается, "антироссийский", и проплачен "конкурентами".

Рейтинги рейтингами, но что об этом сериале говорят сами ликвидаторы? "Искажение фактов, видимо, необходимо было для создания недружелюбного пропагандистского эффекта", - говорит глава организации "Союз "Чернобыль" России" Вячеслав Гришин. Пример тому – судьба главного героя академика Легасова. Это реальный человек, который входил в комиссию по расследованию причин катастрофы. Он покончил с собой, и, по словам Гришина, зрители сериала могут решить, что ученый повесился, потому что власти так и не захотели верить правде. Но на самом деле, как говорят родственники Легасова, причина была в другом. В целом Гришин высоко оценил сериал, потому что в нем показан героизм ликвидаторов.

Фото: Manu Terradillos

Этот фильм нужно показывать на уроках в школах, считает еще один ликвидатор – Павел Покрасьон, замруководителя харьковского "Союза "Чернобыль". При этом он не отрицает, что в сериале есть неточности, которые будут заметны скорее только ликвидаторам. Покрасьон рассказал нам, что врачам, которые работали в зоне отчуждения, запрещалось ставить диагноз "лучевая болезнь". И это не единственный пример того, как замалчивалась правда:

"Критерий был – 25 рентген если набрал, значит, уходишь. Но ведь не писали же 25. Писали 24,994, 24,999 даже. Но не 25. 25 рентген написать – это тебе надо заплатить пять твоих окладов. Я знаю вертолетчика, писали ему 24 рентгена, а потом он лежал в какой-то клинике, и по эмали зубной ему вычислили. Там было 500 рентген".

Фото: Manu Terradillos

Руководитель "Сибирского союза "Чернобыль" Владимир Дроздов рассказал, что часто люди получали высокую дозу радиацию по своей вине – из-за желания проявить больший героизм или просто по глупости. Правда, как признают ликвидаторы, тогда мало кто понимал, чем всё это грозит:

"Двое поработали, решили перекурить. Сняли респираторы, отошли в сторонку, сели на какую-то трубу и закурили. Подходит дозимитрист и говорит: "Вы что делаете?" Еще там были поварихи из Новосибирска. И вот она идет, сорвала три цветочка на обочине, понюхала их. Дозимитрист увидел и говорит: "Дай-ка цветочки сюда!" Проверил и говорит: "Их не то что нюхать, возле них стоять нельзя, возле этих цветочков!"

Кто больше виноват в том, что авария на Чернобыльской АЭС обернулась такой катастрофой – строители и работники или советские власти? Нам интересно узнать ваше мнение. Участвуйте в опросах, пишите комментарии и, конечно, следите за "Кубом".