Суд постановил поместить Ивана Голунова под домашний арест

Суд отправил под домашний арест на два месяца корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщают "Медуза" и Русская служба Би-би-си, которые вели прямую онлйан-трансляцию от здания Никулинского районного суда Москвы.

Суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.

Журналисту онлайн-издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. Редакция "Медузы" также заявляет, что Голунову ранее угрожали в связи с готовившимся расследованием.

Как пишет "Медуза", после задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.

Занимавшийся громкими расследованиями, в том числе о коррупции московских и федеральных чиновников, Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона. Сообщается, что по месту его проживания также были обнаружены 5 граммов кокаина.