"Ролан-Гаррос": Надаль и Тим сыграют в финале

Австриец Доминик Тим обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Встреча, длившаяся 4 часа 13 минут и прерывавшаяся из-за дождя, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5, став самой продолжительной на текущем турнире для обоих теннисистов.

В пятницу завершился первый полуфинал, в котором победу над швейцарцем Роджером Федерером одержал испанец Рафаэль Надаль. Тим будет играть против испанца в 13-й раз, счет личных встреч на данный момент – 8-4 в пользу Надаля.