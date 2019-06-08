Азар осуществил детскую мечту

"С самого детства мечтал выступать в составе мадридского "Реала", пришло время открыть следующую главу в жизни" - написал на своей странице в Facebook бельгийский полузащитник Эден Азар, перейдя в пятницу из лондонского "Челси" в королевский клуб. Новый контракт полузащитника рассчитан на пять лет. Азара представят болельщикам 13 июня на столичном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, в составе лондонского клуба он стал победителем Лиги Европы (2012/13, 2018/19), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17). Всего он провел в команде 352 матча, забил 110 мячей и отдал 92 голевые передачи. Болельщики клуба трижды признавали его лучшим футболистом команды по итогам сезона, а в 2015-м полузащитник стал лучшим игроком Английской премьер-лиги.