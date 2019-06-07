Выборы в Дании. Врач-депутат. Фейковые новости.

Здравствуйте и добро пожаловать в программу "О положении Союза".

Мы собрали для вас лучшее за неделю. Пыль от европейских выборов осела, но новые голоса дают больше понимания, как меняется политический ландшафт ЕС.

В Дании прошли выборы, на фоне опасений по поводу климата и миграции.

Социал-демократы двинулись вправо в вопросах миграционной политики и влево в вопросах окружающей среды. Формула, которая, кажется, работает для северных стран.

Эта неделя - последняя для Терезы Мэй в качестве лидера консерваторов. И гонка за свободное место набирает обороты. Вопрос о выходе из ЕС станет серьезным испытанием для того, кто займет ее место. Тем временем в Брюсселе "брексит" по-прежнему вызывает головную боль у нового парламента.

На этой неделе несколько новых депутатов Европарламента впервые приехали в Брюссель. Пьетро Бартоло — один из них. Он врач, который лечил мигрантов, прибывающих на крошечный остров в Средиземном море. Мы встретились с ним в Европейском парламенте.

Давайте взглянем на некоторые главные события следующей недели:

В понедельник мировые лидеры отправляются в Женеву на ежегодную встречу международной организации труда.

Генеральный директор представит отчет, в котором рассматривается, как добиться лучшего будущего "во времена небывалых перемен и исключительных вызовов".

Во вторник разговоры о "брексите" вернутся в Брюссель. Первый министр Шотландии Никола Стерджен приедет в столицу Евросоюза, чтобы обсудить связи между Шотландией и ЕС после выхода Великобритании.

А в субботу Зузанна Чапутова примет присягу и займет пост президента Словакии.

Вот и все на этой неделе, мы оставим вас с моментом из программы "Политика без цензуры". Спасибо и увидимся на следующей неделе!

Дональд Трамп, президент США

"Я слышал, что были протесты. Я спрашиваю, где они? Я не видел никаких протестов, только один, когда приехал. Очень маленький! Должен сказать, это фейковые новости!"