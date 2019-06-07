Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы за вывоз детей из США

Американский суд приговорил в четверг россиянку Богдану Осипову к семи годам лишения свободы за похищение и вывоз собственных детей за пределы США и вымогательство. Россиянка будет отбывать срок в тюрьме штата Коннектикут с учетом уже проведенных в заключении 22 месяцев.

Судья Федерального окружного суда города Уичито, штат Канзас, Эрик Мелгрен, назвал условием ее освобождения содействие возвращению из России в США двух общих с экс-супругом, гражданином США Браеном Мобли, дочерей.

В ходе судебных слушаний Осипова согласилась на возвращение детей в США, однако российский суд разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.

Ранее российский МИД призвал США освободить россиянку. В конце мая сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео письмо от детей россиянки.

Осипову, гражданку России и США, задержали в 2017 г., когда она приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Суд обвинил ее в том, что в 2014 она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс.

Супруги развелись после рождения младшей девочки на территории РФ. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить с отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.