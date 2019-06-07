Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Наджилы Триндади. Девушка утверждает, что это произошло 15 мая в парижском отеле. По словам Триндади, со спортсменом она познакомилась в социальных сетях и приехала по его приглашению в столицу Франции. Расследованием занимается полиция Сан-Паулу. После того как Неймар покинул участок, он обратился к болельщикам:

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку и сообщения, которые мне отправили мои друзья, фанаты, подписчики. Спасибо за вашу любовь и преданность. Я чувствую, что любим вами. Спасибо всем".

Неймар назвал себя жертвой мошенников, вымогающих деньги. Ранее в качестве опровержения футболист разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с моделью и пикантные фотографии девушки. Это стало поводом для предъявления Неймару обвинения в публикации "интимных фотографий без согласия запечатленного на них лица".