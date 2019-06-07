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Защитник природы Леонардо Ди Каприо

Защитник природы Леонардо Ди Каприо
 Елена Караева 
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Леонардо Ди Каприо представил общественности и зрителям фильм "Лед в огне", в котором он выступил в качестве продюсера, финансируя создание ленты, и он же прочел закадровый текст. Идея документальной ленты также принадлежит голливудской звезде. Тема защиты экологии для Ди Каприо не новая, он - один из самых красноречивых и влиятельных защитников природы. От ледников до содержащихся в неволе белух и косаток.

На премьере был весь клан Ди Каприо: глава семьи, отец Лео Джордж Ди Каприо работал над картиной вместе с сыном.

Главные вопросы, которые задает активист и гражданин Ди Каприо, звучит так: "Мы действительно собираемся, своим поведением и поступками, разрушить планету, ставшей колыбелью нашей цивилизации? Или мы можем, взяв голову в руки, общими усилиями найти ответ на вызовы времени, спасая тем самым и свой дом - Землю, и себя самих, и своих потомков?".

Фильм "Лед в огне" выходит на канале HBO на следующей неделе.

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