Замедление роста экономики Германии

Бундесбанк снизил прогноз роста экономики Германии. Центральный банк теперь ожидает роста ВВП крупнейшей экономики Еврозоны в 2019 году на уровне 0,6%, значительно ниже декабрьского прогноза в 1,6%, прогноз на 2020 год также снижен до 1,2% с 1,6%.

Аналитики банка объясняют свой пессимизм слабым спросом на продукцию германской промышленности. Экономика Германии, которая на протяжении многих лет была двигателем экономического роста в Еврозоне, теперь стала его тормозом. Накануне Европейский центробанка отказался от повышения процентных ставок и даже заговорил о их дальнейшем снижении и возобновлении программы скупки активов для стимулирования роста.

По данным Бундесбанка, инфляция в Германии в 2019 году по-прежнему ожидается на уровне 1,4 %, но банк понизил прогноз на 2020 год до 1,5% с 1,8%, что значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Экспортоориентированная экономика Германии сильно зависит от ситуации на мировом рынке. В апреле объем экспорта немецкой продукции снизился на 3,7% по сравнению с мартовским уровнем. В годовом измерении он снизился на 0,5%.

Один из главных предметов экспорта – автомобили. Проблемы с продажами автомобилей на европейском рынке испытывает американски автопроизводитель Форд, объявивший о масштабном сокращении персонала на своих заводах в Германии и Великобритании. На продажах немецких автопроизводителей негативно отразился дизельный скандал.

В мае 2019 г. количество безработных немцев выросло впервые с ноября 2013 г., составив 5% трудоспособного населения. Но ситуация на рынке труда остается в Германии одной из лучших в Европейском союзе.