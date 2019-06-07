Голливуд чествует Дензела Вашингтона

Лос-Анджелес чествует Дензела Вашингтона. В театре "Долби" состоялся гала-концерт в честь звезды, чей успех открыл путь в Голливуд целому поколению чернокожих актеров. Поздравить коллегу и друга пришли Джоди Фостер, Морган Фримен и многие другие.

"Главный мой соперник сидит во мне. Это не соревнование, я ни с кем не соревнуюсь. Это не гонка. Я просто стараюсь развиваться, идти по намеченному плану, делать все, что в моих силах", - признается актер.

"Малкольм Икс", "Ураган", "Тренировочный день". На вечере кинорежиссер Спайк Ли вручил двукратному оскароносцу награду Американского института киноискусства за вклад в историю кинематографа. Среди ее обладателей Роберт де Ниро, Альфред Хичкок, Том Хэнкс. Вашингтон - лишь третий афроамериканец, удостоенной такой чести.