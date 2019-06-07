Срочная новость

Срочная новость

кино

Голливуд чествует Дензела Вашингтона

Голливуд чествует Дензела Вашингтона
Авторское право
REUTERS/Monica Almeida
 Мария Горковская 
Размер текста Aa Aa

Лос-Анджелес чествует Дензела Вашингтона. В театре "Долби" состоялся гала-концерт в честь звезды, чей успех открыл путь в Голливуд целому поколению чернокожих актеров. Поздравить коллегу и друга пришли Джоди Фостер, Морган Фримен и многие другие.

"Главный мой соперник сидит во мне. Это не соревнование, я ни с кем не соревнуюсь. Это не гонка. Я просто стараюсь развиваться, идти по намеченному плану, делать все, что в моих силах", - признается актер.

"Малкольм Икс", "Ураган", "Тренировочный день". На вечере кинорежиссер Спайк Ли вручил двукратному оскароносцу награду Американского института киноискусства за вклад в историю кинематографа. Среди ее обладателей Роберт де Ниро, Альфред Хичкок, Том Хэнкс. Вашингтон - лишь третий афроамериканец, удостоенной такой чести.

 

 

Теперь вы можете следить за новостями Euronews
на нашем канале в Telegram,
в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

 

 