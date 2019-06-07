Итальянский след в Беларуси

Несвижский замок – фортификационный дворцовый комплекс с многовековой историей; уникальный архитектурный ансамбль расположен в Минской области, в городе Несвиж, на холме в окружении живописных озер.

Замок был построен в XVI веке Николаем "Сироткой" - представителем влиятельного рода Радзивиллов. Для реализации работ он пригласил итальянского зодчего Джованни Бернардони: поэтому в архитектурном ансамбле Несвижа отчетливо прослеживается влияние раннего барокко.

Экскурсовод и историк Виталий Бедрицкий комментирует: "Этот замок был в центре исторических событий в Европе на протяжении нескольких веков. Радзивиллы состояли в родстве с королевскими домами всей Европы: Гогенцолернами, Романовыми, Габсбургами. Здесь, как в зеркале, видна история не только Беларуси, но и всего региона. И мы очень гордимся, что такой уникальный памятник европейской архитектуры находится именно в городе Несвиже".

Радзивиллы стремились сделать Несвиж центром просвещения. В XVII-XVIII веках здесь находилась одна из крупнейших библиотек в Восточной Европе, а также уникальный архив исторических документов.

В 2005 году Несвижский замок был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.