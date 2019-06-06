Маврикий награжден и награждает

Остров Маврикий знаменит своими белоснежными пляжами с нежным песком и лазурной водой. Он стал площадкой для проведения церемонии вручения World Travel Awards - престижной международной награды за достижения в туризме. На Маврикии награды вручались по направлениям "Африка и Индийский океан".

На церемонию собрались сотни представителей туротрасли региона. Местные фирмы предлагают международным гостям самый разнообразный выбор вариантов отдыха - от экопоселений до невероятных сценариев для молодоженов.

Президент и основатель награды WTA Грэм Кук убежден, что "в нашем столь занятом мире так важно найти время для признания заслуг, таланта, креативности; в большинстве случаев это дает импульс бизнесу, подстегивает конкурентоспособность, а это очень важно и для острова Маврикий".

Маврикий делает ставку на максимальную узнаваемость на рынке туруслуг и досуга. Остров в последнее время все чаще становится хозяином разных международных мероприятий и церемоний.

Заместитель премьер-министра Иван Коллендавелло комментирует: "WTA - очень важное событие. А в прошлом году мы принимали Африканский энергетический форум, мероприятие коснулось всего западного побережья Маврикия. Благодаря таким событиям остров становится заметнее на карте мира, в этом и заключается наша цель".

На вручении туристических наград Маврикий не был обойден вниманием: он получил в числе прочего премию в номинации "Лучшее направление приключенческого туризма в Индийском океане". Наблюдатели уже назвали туризм "второй сахарной индустрией Маврикия". Сегодня сюда приезжают до 2 миллионов туристов в год. Ставка делается на экологичный отдых, проекты, поддерживающие устойчивое развитие.

Министр туризма страны Анил Кумарсингх Гайан прогнозирует: "Туризм станет нашей первой по значимости отраслью в ближайшие годы, мы рассматриваем его как очень перспективный сектор экономики. Как вы знаете, сегодня мы предлагаем множество вариантов досуга на воде. А еще мы призываем туристов чаще покидать территорию гостиниц, встречаться с местным населением. Так они поймут, что это же такое - наш Маврикий. Здесь столько всего интересного происходит, столько культурных и религиозных событий".

Маврикий расширяет сотрудничество с соседями, в частности, с островом Реюньон, предлагая гостям немало совместных проектов. Конкуренция и партнерство - на эти, как выясняется, не взаимоисключающие принципы опирается туристическая отрасль региона.