Власти Мексики остановили караван мигрантов у границы с Гватемалой - всего около около 1000 человек. Десятки людей были задержаны. В операции участвовали полицейские и военные. По словам властей, большинство мигрантов будут отправлены в специальные центры.

В это время в Вашингтоне проходят американо-мексиканские переговоры. Главные темы – введение пошлин на мексиканские товары и пресечение нелегальной миграции.

REUTERS/Jose Torres

"Необходимо срочно принять меры, но эти меры не должны быть карательными, иначе решение найти не удастся. Нужно более широкое понимание проблемы. Всё это не так просто", - говорит глава мексиканского МИДа Марсело Эрбард.

"В мае на границе были арестованы более 130 тыс. человек, потому что власти Мексики и демократы в Конгрессе отказываются от миграционной реформы», - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США пообещал ввести с понедельника 5-процентные пошлины на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока не будет достигнуто соглашение с Мексикой.

REUTERS/Jose Torres

По данным американских СМИ, попасть в США в составе караванов пытаются не только жители стран Центральной Америки, но и Камеруна, Анголы, Того, Индии, Бангладеш.