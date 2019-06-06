Пожизненное заключение для серийного убийцы

Бывший немецкий медбрат Нильс Хёгель был признан судом Ольденбурга виновным в почти 100 убийствах и приговорен к пожизненному заключению.

Хёгель вводил пациентам увеличенные дозы медпрепаратов, чтобы иметь возможность реанимировать своих жертв.

По мнению следователей, настоящее количество совершенных Хёгелем убийств может достигать 200, но точно установить это не представляется возможным. Бывший медработник уже отбывает заключение по предыдущему вердикту, тогда правоохранители сумели установить его участие в семи убийствах.

В криминальной истории Германии деяния Хёгеля стали самым массовым убийством с конца Второй мировой войны.