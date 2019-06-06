НБА: "динозавры" выгрызли вторую победу

"Торонто Рэпторс" на шаг приблизились к чемпионскому титулу. В финальной серии НБА они одержали вторую победу над "Голден Стэйт Уорриорз". Счет встречи – 123:109.

"Рэпторс" вели на протяжении всего матча. В составе "Торонто" лучшим стал Кавай Ленард, он набрал 30 очков.

Kyle Terada-USA TODAY Sports

На паркет не вышли одни из ключевых игроков "Уорриорз" – травмированные Клэй Томпсон и Кевин Дюрант. Сыграть за троих решил Стефен Карри. Он набрал 47 очков, но даже это не спасло "воинов". Притом Карри не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать третьим баскетболистом за последние полвека - после Леброна Джеймса и Майкла Джордага, которому удалось в финале заработать 50 очков.

Kyle Terada-USA TODAY Sports

"Торонто" и "Голден Стэйт" в финале этого сезона встречались уже трижды. Первый матч закончился победой "Рэпторс". Во втором "Уорриорз" смогли отыграться. Впереди у команд еще несколько встреч – играть они будут до тех пор, пока одна из них не одержит четыре победы.