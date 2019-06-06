Франция вспоминает героев Сопротивления

Во французском городе Кан отдали дань памяти героям Сопротивления. В церемонии принял участие президент республики Эммануэль Макрон. Здесь, в июне 1944-го, после начала бомбардировок союзниками позиций гитлеровских войск, заключенные в тюрьме участники Сопротивления попытались поднять бунт, но были убиты.

В 50-ти километрах от Кана, на немецком военном кладбище Ла Комб, 5 июня прошла панихида. Здесь захоронены более двадцати тысяч солдат Третьего рейха.

Спустя семьдесят пять лет, как и тогда в "День Д", в Нормандии высадился парашютный десант. Всего около трехсот человек - любители парашютного спорта и десантники решили таким образом воздать дань памяти героям прошлого, некоторые - своим прадедам. Для Тома Райса нынешний прыжок - второй. Впервые его парашют раскрылся над коммуной Карантан на северо-западе Франции как раз 6 июня 1944 года. На этот раз - никакой опасности, если не считать, что сегодня Райсу 97 лет. К прыжку он готовился полгода. Более трети товарищей Райса уже нет в живых, но они бы по достоинству оценили такую решительность, уверен ветеран.