Renault и Fiat Chrysler: сделка, которая не состоялась

Слияние Renault и Fiat Chrysler сорвалось из-за того, что во "Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения сделки". Об этом говорится в пресс-релизе FCA. Между тем министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объяснил провал переговоров позицией компании Nissan, входящей в группу Renault. По словам Ле Мэра, Франция выдвигала четыре условия, в числе которых - сохранение рабочих мест и заводов во Франции. По трем - было достигнуто согласие, оставалось лишь получить поддержку со стороны Nissan".

"Мы по-прежнему остаемся открытыми к перспективам промышленной консолидации, но при этом должна присутствовать полная ясность и отсутствовать спешка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить как интересы Renault, так и интересы Франции в целом", - заявил министр экономики Брюно Ле Мэр.

Таким образом Франция дала понять, что пока не закрывает страницу в отношенях с FCA. Между тем, журналист Паоло Гризери, освещавший переговоры в Париже для итальянской газеты La Repubblica, уверен, что Renault скорее всего не станет компанией, с которой Fiat Chrysler заключит сделку.

Паоло Гризери, эксперт: "С уверенностью можно сказать одно: FCA и Renault больше не сидят за столом переговоров. Renault продемонстрировала желание выйти на американский рынок. Корпорация Fiat Chrysler приложила усилия, чтобы попытаться выйти на азиатский рынок, которого ей так не хватает, и до сих пор это было одной из проблем группы. Каждая компания показала свои слабые стороны. Но сейчас ситуация такая, что продажи четырех-пяти миллионов автомобилей, как у Fiat Chrysler и Renault, не достаточно для того, чтобы гарантировать будущее компании. Я считаю, что более приемлемым партнером Fiat Chrysler всегда был General Motors ".

После того, как Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии, его акции подешевели на три процента, Renault - на семь процентов.