Туристический бум в Чернобыле

Успех британо-американского мини-сериала, рассказывающего об одной из самых страшных техногенных катастроф в мире, вызвал настоящий туристический бум в двух покинутых городах Киевской области - Чернобыле и Припяти.
Спрос на экскурсии, в том числе англоязычные, каждая из которых стоит около 100 долларов, возрос почти вдвое.
Первые туристы здесь появились в середине 90-х. Но только в 2010 было принято решение открыть зону для всех желающих
В апреле исполнилось 33 года с момента аварии, произошедшей из-за неудачных испытаний четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивное облако накрыло почти всю Европу.
В 1990-е годы, после того, как были проведены мероприятия по ликвидации последствий аварии и значительно снизился уровень радиации в районе станции и на прилегающих территориях, Чернобыльская зона отчуждения стала популярным объектом посещения: как легальных экскурсий, так и нелегальных проникновений.
В результате катастрофы погибли более 30 человек, о числе умерших от последствий облучения спорят до сих пор. Всемирная организация здравоохранения называет цифру в 9 тысяч человек, по другим источникам - до десятков тысяч