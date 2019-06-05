Туристический бум в Чернобыле

Успех британо-американского мини-сериала, рассказывающего об одной из самых страшных техногенных катастроф в мире, вызвал настоящий туристический бум в двух покинутых городах Киевской области - Чернобыле и Припяти.

Спрос на экскурсии, в том числе англоязычные, каждая из которых стоит около 100 долларов, возрос почти вдвое.

Первые туристы здесь появились в середине 90-х. Но только в 2010 было принято решение открыть зону для всех желающих

Чернобыль с одной стороны довольно мрачное место, но с другой - и красивое тоже. Вы чувствуете себя здесь спокойно и можете ощутить атмосферу Виктория Брожко экскурсовод

В апреле исполнилось 33 года с момента аварии, произошедшей из-за неудачных испытаний четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивное облако накрыло почти всю Европу.

В 1990-е годы, после того, как были проведены мероприятия по ликвидации последствий аварии и значительно снизился уровень радиации в районе станции и на прилегающих территориях, Чернобыльская зона отчуждения стала популярным объектом посещения: как легальных экскурсий, так и нелегальных проникновений.

Мысль о радиации все равно сидит в голове, но я так хотел все это увидеть, что был готов пойти на риск. Моя мама дома думает конечно по-другому, но мне хотелось рискнуть Тием Босман турист из Нидерландов

В результате катастрофы погибли более 30 человек, о числе умерших от последствий облучения спорят до сих пор. Всемирная организация здравоохранения называет цифру в 9 тысяч человек, по другим источникам - до десятков тысяч