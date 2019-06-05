КНДР-США: "Не испытывайте наше терпение"

"Не испытывайте наше терпение!" Власти Северной Кореи заявили, что подписанное год назад соглашение с США может оказаться под угрозой из-за того, что "Вашингтон все более откровенно пытается силой подавить Пхеньян" и "лишь настаивает на односторонней сдаче ядерного оружия".

За несколько дней до этого южнокорейские СМИ сообщили о том, что в КНДР были казнены или отправлены на каторгу несколько дипломатов. Их обвинили в предательстве и шпионаже в пользу США. По данным СМИ, приговор был приведен в действие еще в марте, после провала американо-северокорейского саммита во Вьетнаме. Но несколько дней назад один из якобы приговоренных к каторге дипломатов был замечен на концерте. Сидел он недалеко от Ким Чен Ына.

Саммит в Ханое, на котором встретились американский и северокорейский лидеры, завершился досрочно. Дональд Трамп объяснил это принципиальными разногласиями по вопросу снятия санкций с КНДР. В Пхеньяне говорят, что ответственность за провал переговоров лежит на Вашингтоне.