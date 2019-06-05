Новый курс Наоми Кляйн

Канадская писательница, журналистка и социолог Наоми Кляйн получила мировую известность после выхода в свет в 2000 году её книги "Нет логотипу", которая стала манифестом альтерглобализма. В ней писательница критикует неолиберализм и современный экономический порядок, в котором, как она считает, человек лишён свободы выбора.

Мы встретились с Кляйн в итальянском Риччоне, где она возглавила жюри международного конкурса документальных фильмов DIG Awards. Речь зашла об успехе популистов на недавних выборах в ЕС.

"Я думаю, - сказала Кляйн, - что главный вопрос заключается в следующем: будет ли гнев, спровоцированным 40-летним господством неолиберализма, направлен вниз, на наиболее уязвимых и наименее ответственных - или он будет направлен вверх, на тех, кто действительно несёт за это ответственность? И вот уже элиты запаниковали: они понимают, что этот гнев нужно направить вниз, или он обрушится на них самих".

Кроме популистов, из кризиса традиционных партий извлекают выгоду и "зелёные". Наоми Кляйн считает: это связано с тем, что левые партии не смогли понять всю важность изменения климата и необходимости защиты окружающей среды:

"Всё дело в том, что многие из этих зеленых партий выдвинулись вперёд благодаря протестному голосованию. Потому что люди рассуждают так: "О, они "зелёные", мне нравятся "зелёные", они хотят решить проблему изменения климата". Поэтому они голосуют за "зелёные" партии, у которых очень часто нет сильной экономической программы. Так что это не просто критика левых партий; я думаю, что, за некоторыми исключениями, "зелёные" партии не в состоянии по-настоящему руководить, и потому я считаю, что роль общественных движений очень важна".

В сентябре выходит очередная книга Наоми Кляйн "Новый зелёный курс", в которой она говорит о появившихся коллективных шансах противостоять изменению климата. По мнению писательницы, для этого нужно выработать новый социальный договор, который был бы в корне более гуманным, чем всё, что предлагается в настоящее время. Важную роль здесь Кляйн отводит молодёжным движениям - таким, как как "Пятница ради будущего":

"Я думаю, молодёжь сейчас пробуждает политические партии, чтобы они поняли, что не смогут больше относиться к климатическому кризису, как к незначительному пункту, стоящему в самом конце списка, которым занимаются лишь только если на это останется время после всех других дел . Суть "Нового зелёного курса" в том, что климатическая политика не должна существовать сама по себе, особняком, а нужно всю экономику и общество организовывать таким образом, чтобы не воевать с жизнью на Земле. И это касается не только климата. Это касается и наших океанов, и повседневной жизни людей, потому что наша нынешняя экономическая система относится к людям и планете так, будто они одноразовые".