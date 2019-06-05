Матера-2019: слово горожанам

Итальянская Матера - культурная столица ЕС в текущем году. Euronews подробнее познакомился с тем, как к празднованиям и мероприятиям подключаются местные жители.

Gardentopia - один из важных для города проектов. Жители Матеры сообща занимаются восстановлением заброшенных и неухоженных общественных мест. Задача - вдохнуть новую жизнь в такие кварталы, сделать их зелеными и посещаемыми. Студенты местной агрошколы - в авангарде программы.

С переходом Матеры в статус культурной столицы в городе много гостей. В помощь им - группы волонтеров, всего 300 человек. Иногда к волонтерству подключаются целые семьи. Как, например, семья Франческо и Лукреции. Глава семьи рассказывает: "Мы следим за событиями, мы остаемся в городе, там, где проходят мероприятия - даем информацию, встречаем людей. Для нас это оптимальный вариант”. Его супруга согласна: "Это возможность следовать, жить, чувствовать. Я надеюсь, что однажды смогу поделиться опытом, с тем, кто поинтересуется: "Как это было? Что ты сделал? Тебе понравилось? Вам понравилось?".

"Наследие в игре" - еще один проект, в котором активно участвуют дети. Он был разработан для школ с целью познакомить учеников с художественным и культурным наследием родного города, Матеры и шире - области Базиликата.

А в окрестностях древнего квартала Сасси местные жители, особенно пожилые, проводят групповые чтения. В центре их внимания - романа "Христос остановился в Эболи". Книга Карло Леви привлекла к международное внимание к Матере.

Театральное шоу "Чистилище" - одно из мероприятий культурного календаря, которым город гордится больше всего. Зрители здесь становятся героями. Шедевр Данте получает обрамление в природном контексте Матеры.

Автор постановки Марко Мартинелли рассказывает: "Идея шоу восходит к началу "Божественной комедии" Данте: помните человека, затерянного в темном лесу? Герой начинает движение от Тьмы к Свету. Мы подумали, что следует подключить зрителей к переживанию этого опыта - так, чтобы они чувствовали себя не отстраненными, а вовлеченными в процесс. Идея с участием зрителей оправдала себя. Местные жители, как и все люди, хотят, чтобы с ними считались. Мы не использовали зрителей как второстепенных помощников, нет, мы каждому смотрели в глаза".