Италию накажут за госдолг

Италия пытается модернизировать свою экономику: добиться устойчивых темпов ее роста и стабильности. Однако маршрут, которым Рим идет к этим целям, серьезно беспокоит Брюссель. Проведенные в стране реформы, считают в Еврокомиссии, не дают должного эффекта. Государственный долг Италии превышает два триллиона евро и составляет более 132% от ВВП.

В плане развития ситуации, прогнозы итальянских экспертов и Евростата (статистической службы ЕС) различны. На Апеннинах сохраняют позитивный настрой и планируют в 2021 году сократить госдолг. В то время как в Брюсселе полагают, что он возрастет почти на 3%.

Одно из ведущих мест в итальянской экономике занимает туризм. И это, пожалуй, единственный сектор, в котором отмечается динамичный рост. Туризм - доходная статья бюджета.

В последние два года темпы роста ВВП Италии снижались и стремились к показателю 2014 года. Брюссель требует от Рима сокращения государственных расходов и ужесточения фискальной политики.

В связи с дефицитом бюджета и чрезмерным госдолгом Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии. Речь идет об ужесточении контроля со стороны Еврокомиссии за бюджетными тратами и государственными заимствованиями, и установлении четких финансовых рамок, которые ограничат действия национального правительства. Окончательное решение по процедуре может принято в июле на заседании комитета ЕС по экономике и финансам. В случае неблагоприятного для Италии развития событий, страну ожидает штраф в размере 1% ВВП, блокировка для нее структурных фондов и доступа к Банку европейских нвестиций.