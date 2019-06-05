Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок. Именно к такому решению пришли делегаты конгресса ФИФА в среду в Париже. Ранее они поддержали предложение совета организации отказаться от бумажного голосования, переизбрав Инфантино путем аккламации - его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов.

Инфантино всех поблагодарил и отметил, что это огромная честь для него - работать в ФИФА.

49-летний Инфантино был единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.