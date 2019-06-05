Оппозиция лидирует на выборах в Дании

Партии оппозиционного левоцентристского блока лидируют на прошедших в среду в Дании парламентских выборах. На это указывают данные экзитполов, опубликованные по окончании голосования. Опросы, проведенные на выходе с избирательных участков, говорят о том, что "красный блок", состоящий из Социал-демократической, Социал-либеральной и Социалистической народной партий, а также партий "Единый список - "Красно-зеленый" альянс" и "Альтернатива", получил более 50% голосов.

Таким образом, участники правящей коалиции правоцентристов в составе Либеральной партии (Венстре), Датской народной и Консервативной народной партии, а также Либерального альянса теряют большинство в парламенте. Если эти результаты подтвердятся, нынешний глава правительства Ларс Лёкке РАсмуссен уступит премьерское кресло лидеру социал-демократов 41-летней Метте ФрЕдериксен. Именно ее партия, по данным экзитполов, заручилась наибольшей поддержкой, набрав более 25% голосов.