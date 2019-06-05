Расовое разнообразие во власти

Программа "Вкратце из "Брюсселя":

Саджид Карим —британский политик пакистанского происхождения. В предыдущем Европарламенте было всего 20 таких депутатов, зарегистрированных как "цветные". Остальные - это белые европейцы.

«Стыд и срам то, что даже в наше время многие наши институты власти - на национальном и на европейском уровне - просто не отражают общества, которые они хотят представлять, - сказал Карим. - И пока это так, у нас будет дефицит демократии».

Как и многие британские консерваторы, Карим проиграл на майских выборах и потерял своё место, которое он удерживал последние три срока. Он считает, что в течение этих 15 лет Европарламент постепенно утрачивал свое разнообразие.

В Евросоюз прибыло много мигрантов из Африки и Азии. Но их землячества предпочитают голосовать не за своих, а за местных и белых.

В отчёте о европейских выборах организации Европейская сеть против расизма говорится, что расовые и этнические меньшинства составляют 10% населения ЕС и лишь 5% депутатского корпуса — в общей сложности 30 человек.

«Всё теперь зависит от того, как мы будем привлекать к ответственности наши национальные партии, - сказала представитель сети Сара Чандлер. - Для них должно быть приоритетом обеспечение равенства и разнообразия. Они должны изменить структуру своих списков. Это касается таких стран, как Бельгия, где избрано мало представителей меньшинств, потому что их не ставят в начало списков».

После того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, Европарламент лишится семи представителей этнических меньшинств, которые были избраны туда в мае.

В таких учреждениях, как Еврокомиссия, ещё меньше разнообразия цветов кожи. Из тех, кого они напрямую наняли на работу, 99% составляют белые и 1% — люди других рас.

Туск, Санчес и преемник Юнкера

Председатель Совета Евросоюза Дональд Туск встретится в четверг в Мадриде с премьер-министром Педро Санчесом. Испания стремится усилить своей влияние в ЕС в связи с предстоящим выходом из него Великобритании.

С этой встречи вступают в решающую фазу переговоры между лидерами Евросоюза о том, кто станет следующим главой Еврокомиссии. Назначения на ключевые посты в ЕС будут обсуждаться на встрече глав государств и правительств в Брюсселе в середине июня.

Углубился раскол среди ультраправых в Европарламенте

Лидер партии “Брексит» англичанин Найджел Фараж решил не присоединится к фракции "Европа наций и свобод" француженки Марин Ле Пен и итальянца Маттео Сальвини.

Председатель правящей в Польше партии «Закон и справедливость» заявил, что не видит возможности сделки с Сальвини. Ярослав Качиньский "ни при каких обстоятельствах" не будет сотрудничать с Ле Пен и немецкой националистической партией "Альтернатива для Германии".

К "зелёным" перебежали 5 депутатов

Число «зёленых» в Европарламенте увеличилось до 74. Эта партия, один из главных победителей майских выборов, объявила о переходе в её ряды 5 новых депутатов. Это три члена Чешской пиратской партии и два левых немецких политика.

Лидеры «зелёных» Ска Келлер и Бас Эйкхаут сообщили, что продолжают переговоры с другими партиями о формировании парламентской фракции.