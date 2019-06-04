Россия-КНР: дружба против США

"Это мои мама, дедушка, дядя и бабушка..." Китайская туристка по имени Цыцы приехала в Москву со всей семьей. Им нравится русская кухня, они интересуются политикой и историей России. За последние пять лет, после событий в Крыму, введения санкций и обвала рубля, число туристов из Китая в России резко увеличилось.

КНР – один из главных партнеров и союзников РФ. С 2013 года Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались уже почти 30 раз. В среду китайский лидер вновь приедет в Россию.

"Число туристов из Китая за годы санкций практически удвоилось. Россия ждет, что подобный бум коснется и других сфер экономики, и ждет инвестиций. Главный вопрос сейчас, к чему приведет торговая война США и Китая", - передает корреспондент Euronews Галина Полонская.

Как считают эксперты, отношения двух стран могут выйти на новый уровень. Россия и Китай столкнулись с серьезными трудностями, которые сблизят Москву и Пекин, а все потому что проблемы обеих стран связаны с политическим курсом США. Китай и Соединенные Штаты находятся практически в состоянии торговой войны, которая разразилась год назад. С тех пор Вашингтон неоднократно повышал пошлины на китайские товары, а Пекин, соответственно, на американские.

"Россия - перед эскалацией санкций, и Китай сейчас тоже перед торговой войной с Америкой. Поэтому вольно-невольно американцы помогли китайцам и русским, чтобы они стали еще ближе", - уверен научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем агентства "Синьхуа" Шэн Шилян.

"Медовый месяц" в китайско-американских отношениях в принципе скреплял в том числе и мировую экономику, а сейчас мы стоим перед каким-то совершенно новым этапом, и никто не может точно предсказать, что будет происходить. Очень важно на международном уровне, чтобы была сила, которая бы балансировала эти негативные или дестабилизирующие факторы. Такой силой может быть китайско-российское партнерство" Андрей Карнеев Замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ

В эту пятницу Си Цзиньпин примет участие в работе Международного экономического форума, который пройдет в Петербурге. Как ожидается, в ходе мероприятия будут подписаны десятки торговых и инвестиционных соглашений, в том числе в нефтяной и энергетической сферах. Россия рассчитывает на то, что Китай поможет заполнить бреши, который появляются в российской экономике из-за американских санкций. Но оправдаются ли надежды Москва? У экспертов есть по этому поводу сомнения.

Китай не собирается терять западные рынки в угоду небольшому рынку РФ. Мы несопоставимы по размерам. Это раз. Второе – частный бизнес очень боится американских санкций, которые введены против частных лиц, компаний и банков в России Максим Орловский Управляющий директор инвесткомпании "Ренессанс Капитал"

В начале июня в Москве заявили, что хотели бы увеличить торговый оборот между Россией и КНР до 200 миллиардов долларов. В прошлом году он составил чуть более 100 миллиардов. Но, как считают в Российском совете по международным делам, ради обеспечения экономической безопасности Россия и Китай не должны разрывать связи с Западом и игнорировать роль западных рынков, капиталов и технологий.