Лига наций УЕФА возвращается

Сборная Португалии готовится к полуфинальному матчу Лиги наций УЕФА против сборной Швейцарии.

Действующие чемпионы Европы, среди которых Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Пепе и Жуан Фелиш, провели тренировку на стадионе "Бесса" в Порту.

Именно сборную Португалии букмекеры считают фаворитом соревнований.

Ранее стало известно, что в финальной части соревнований будет использоваться система видеопомощи арбитрам.

Новый международный футбольный турнир среди сборных Европы - Лига наций - проводится впервые. Цель соревнований - фактически заменить товарищеские матчи.

Но турнир также связан с отборочными циклами к чемпионатам Европы и чемпионатам мира, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию этих соревнований ряду национальных сборных.

Первый полуфинальный матч между Португалией и Швейцарией пройдет в среду 5 июня на стадионе "Дракон" в Порту. Там же пройдет и финал Лиги наций. За выход в который в другом матче сразятся сборные Англии и Нидерландов.