Лука Йович перешёл в мадридский "Реал"

"Реал Мадрид" пополнился новым нападающим. Им стал сербский форвард Лука Йович, выступающий два последних года за "Айнтрахт" из Франкфурта, дошедшего в этом году до полуфинала Лиги Европы, где в серии пенальти уступил победителю турнира, английскому "Челси".

В Бундеслиге Йович стал третьим в списке бомбардиров, забив 17 голов в 32 встречах.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2025 года. По информации испанского издания Marca, сумма трансфера составила €60 млн.

Как ожидается, за место в основном составе "сливочных" серб поборется с Каримом Бензема.

Воспитанник "Црвены Звезды" в 2016 году перебрался в "Бенфику", откуда спустя год отправился в "Айнтрахт" на правах аренды. В ходе минувшего сезона немецкий клуб выкупил права на футболиста.