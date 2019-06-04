Мексика: введение пошлин "контрпродуктивно"

Убедить американскую администрацию в том, что введение пошлин на мексиканские товары "контрпродуктивно", - с такой целью отправилась в Вашингтон внушительная делегация из Мехико во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Решение Дональда Трампа заставить таким образом Мексику перекрыть миграционные потоки из стран Центральной Америки должно вступить в силу 10 июня.

"Введение тарифов, в сочетании с решением об отмене программ помощи странам Северной и Центральной Америки, будет, безусловно, иметь контрпродуктивные последствия, - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне Марсело Эбрард, - и не приведет к сокращению миграционных потоков. Повышение таможенных тарифов вызовет финансовую и экономическую нестабильность, а это означает, что Мексика не сможет выделять те же средства на решение проблемы миграционных потоков, не сможет предложить альтернативу прибывающим в страну".

Глава мексиканского МИДа добавил, что настроен оптимистично, поскольку обе стороны "выступают за свободную торговлю". Ряд аналитиков также высказывают сомнения в том, что Дональд Трамп пойдет в своих угрозах до конца, ведь на карту поставлено «Соглашение США, Мексики и Канады», процесс ратификации которого еще не завершен.

В понедельник также стало известно, что сотрудники Федеральной полиции Мексики задержали в южном штате Чьяпас автобус с десятками нелегалов из Центральной Америки.