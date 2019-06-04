Социал-демократы в фаворе

Продолжить и даже ужесточить миграционную политику, проводимую уходящим либеральным правительством, намерена Метте Фредериксен - лидер Социал-демократической партии Дании. На очередных парламентских выборах 5 июня за нее готовы отдать голоса до 27 % процентов датчан. Так что столь неоднозначные меры, как выдача вида на жительство в рамках воссоединения семьи только по достижении 24 лет, конфискация личных вещей и ценностей прибывающих в страну нелегалов, систематическая квалификация совершенных ими правонарушений как тяжелых, - будут применяться и дальше, отмечают обозреватели.

На втором месте Либеральная партия премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена, ее поддерживают 17,8% избирателей. В предвыборной программе основное внимание уделяется таким вопросам, как уход за лицами старшего возраста, повышение уровня благосостояния семей с детьми, увеличение социальных выплат, оптимизация системы здравоохранения. Также зафиксировано намерение

продолжать осуществлять пограничный контроль, введенный в 2016 года с целью сдерживания миграционного потока.

Замыкает тройку лидеров Единый список -"Красно-зеленый" альянс". Партия выступает за принятие мер, направленных на борьбу с изменением климата; расширение государственных программ помощи социально незащищенным слоям населения, прежде всего детям.

И хотя ультраправая Датская народная партия, согласно опросам, не входит в тройку лидеров, ее нельзя исключать из числа возможных участников будущей коалиции. Ее кредо - отказ от построения в Дании мультиэтнического общества - разделяют представители самых разных политических сил.