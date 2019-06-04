Депутаты без мест, занятых британцами

Программа "Вкратце из Брюсселя":

На европейских выборах в Испании успешно выступил Адриан Васкес Лазара. Но его место в Европарламенте будет занимать какой-то англичанин, набравший больше голосов своего округе и сохраняющий пока гражданство ЕС.

«Конечно, я воспринял новость об этом близко к сердцу и огорчился, - сказал Васкес Лазара. - Но на следующий день я начал работать в нашей парламентской делегации, так что новый срок начнётся и для меня. "

Адриан - один из 27 депутатов, избранных в конце мая, но ещё не получивших права на законотворчество. Они ожидают выхода Великобритании из Евросоюза. Пока он назначен на 31 октября.

Соединённому королевству отведено 73 мест. После развода с ЕС часть этого имущества отойдёт остающимся странам-членам ЕС.

Но с уменьшением Евросоюза число парламентариеав сократится с 751 до 705.

Франция и Испания получат дополнительно по 5 мест. Италия и Нидерланды — по три. Ирландия два, и ещё по одному делегату смогут прислать Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Это те, кто занял вторые места в своих национальных списках. Не получая парламентской зарплаты, многие из них будут трудиться на своих прежних местах. "Запасные" депутаты не смогут участвовать в утверждении окончательного соглашение о "брексите" и в других важных голосованиях, — в отличие от 73 британцев из основного состава.

«Это очень необычная ситуация, - говорит ирландец Барри Эндрюс. - Каждый из нас, кто баллотировался на выборах 24 мая, знал о последствиях, которые у него будут, если он займёт четвертое место в Дублине. Кроме того, в Ирландии вы почти не найдете никого, кто считает, что «брексит» - хорошая идея, кроме людей, стоящих на краях политического спектра ».

Политические партии, которые будут формировать в Европарламенте фракций, в своём большинстве выступают за сохранение британского членства в ЕС. Такие депутаты, как Барри и Адриан, готовы пожертвовать для этого своими местами.

«Во-первых это был бы личный шаг, поскольку я конечно, хочу стать членом Европарламента. Во-вторых, так было бы лучше для Европейского Союза и Соединённого Королевства, - говорит испанец. - Всё это больше, чем моя индивидуальная ситуация. Общие интересы нужно ставить на первое место. Иначе я не пришел бы в политику".

Но в Лондоне усиливается неопределенность по поводу "брексита". Некоторые ведущие политики говорят о необходимости его дальнейшей отсрочки. В этих условиях желающим занять свои места в Европарламенте придётся запастись терпением.

Тайные доходы немецких партий

Система финансирования немецких политических партий темна и непрозрачна, и правительство мало делает для того, чтобы ей открыть. К такому выводу пришла рабочая группа Совета Европы по борьбе с коррупцией.

Эти эксперты заявили во вторник, что Германия уже многие годы их игронирует. К примеру, эта страна, вопреки рекомендации, разрешает не предавать гласности пожертвования партиям на сумму меньше 50 тысяч евро.

"Фидес" держится за народников

Правящая в Венгрии консервативная партия "Фидес" намерена оставаться в составе правоцентристской Европейской народной партии. «Так будет лучше для нас», - сказал глава администрации премьер-министра Виктора Орбана немецкой газете Die Welt.

Народники пристановили членство "Фидес" из-за её антиевропейких взглядов. Венгерская партия отказалась поддержать кандидатуру лидера этой крупнейшей фракции Европарламента Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии.

Снова визы для албанцев?

Нидерланды попросили Еврокомиссию приостановить безвизовый режим для Албании. Накануне за это проголосовал голландский парламент. В его резолюции говорится, что албанская мафия свободно перемещается по Европе уже больше десяти лет после того, как паспорта граждан этой страны стали, по сути, шенгенскими.

Если Брюссель примет просьбу Амстердама, то для лишении Тираны безвиза потребуется согласие остальных столиц Евросоюза.