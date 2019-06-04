Apple ждут перемены

Перемены ради личной безопасности. Компания Apple представила клиентам новый механизм авторизации в сторонних приложениях при помощи Apple ID - вместо аутентификации через соцсети.Отныне персональные данные и информация о местоположении пользователей под замком, утверждают разработчики.

"Чрезвычайно важно, что компания предлагает кнопку Sign in with Apple. Сейчас, когда многие высказывают озабоченность по поводу функции единого входа в сторонние приложения под аккаунтом Google или Facebook. Многие беспокоятся: в каких целях сервисы используют полученные таким образом личные данные пользователей", - считает Боб О'Доннелл из Technalysis Research.

Там, где это потребуется, сервис поможет скрыть личный адрес электронной почты. Он сгенерирует другой - "случайный" - и уже с него перенаправит пользователю все необходимые уведомления.

"Apple задумался над личным пространством пользователей и предлагает им авторизироваться в сторонних приложениях и сервисах, не раскрывая слишком много персональных данных. Становится ясно, кто имеет доступ к какой информации. У клиентов появляется гораздо больше контроля над тем, как она используется", - отмечает аналитик Forrester Research Джули Аск.

Другое новшество, о котором было объявлено на Всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе - закрытие iTunes. На смену сервису придут три новых приложения - Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.