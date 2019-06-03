В Хартуме полиция и спецназ разогнали протестующих

Не менее девять человек погибли, десятки пострадали в столице Судана утром в понедельник, во время разгона полицией и спецназом Хартума группы протестующих у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны.

Протесты в Хартуме были подавлены полицией и спецназом Фото Рейтер

Армия тем временем заявила о том, что никакой операции по сворачиванию палаточного лагеря манифестантов не проводилось. "Мы не разгоняли протестующих", - сообщил

СМИ официальный представитель военсовета, временного органа власти.

Столкновения протестующих и сил правопорядка привели к жертвам Фото Рейтер

Армейские чины, правда, объясняют, что силы безопасности вынуждены были войти на площадь после того, как туда проникла большая группа, как они их называют, нарушителей общественного порядка.