В Хартуме полиция и спецназ разогнали протестующих

Не менее девять человек погибли, десятки пострадали в столице Судана утром в понедельник, во время разгона полицией и спецназом Хартума группы протестующих у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны.
Армия тем временем заявила о том, что никакой операции по сворачиванию палаточного лагеря манифестантов не проводилось. "Мы не разгоняли протестующих", - сообщил
СМИ официальный представитель военсовета, временного органа власти.
Армейские чины, правда, объясняют, что силы безопасности вынуждены были войти на площадь после того, как туда проникла большая группа, как они их называют, нарушителей общественного порядка.