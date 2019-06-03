Грязь и рев моторов: в России прошли гонки на тракторах

Тракторы грязи не боятся. Опасные повороты, трамплины, водные препятствия – сложнейшую трассу предстояло преодолеть участникам гонки на тракторах, которая прошла в Ростовской области.

REUTERS/Sergey Pivovarov

Соревнования чуть закончились трагически. Один из водителей съехал с трассы, не справившись с управлением, и чуть не врезался в толпу журналистов. Обойтись без жертв помог стог сена, который принял на себя основной удар. Вытащить трактор из грязи удалось только с помощью эвакуатора.

В гонке приняли участие 33 водителя. Победу отпраздновал Вячеслав Миронов из Московской области. В подарок он получил новый трактор.