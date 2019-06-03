Российские ЛГБТ-активисты призывают бойкотировать "Рокетмена"

Российские ЛГБТ-активисты призвали зрителей бойкотировать музыкальный байопик Элтона Джона "Рокетмен" после того, как локальный дистрибьютор "Централ Партнершип" удалил из фильма сцены, изображающие гомосексуальные отношения.

"Это один из примеров того, как гомосексуальность и гомосексуальных людей пытаются исключить из публичного пространства в России", - сказал Euronews директор программ российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

В субботу авторы фильма и сам британский певец опубликовали в социальных сетях совместное заявление, в котором назвали внесенные изменения "цензурой". "Мы полностью не согласны с решением подвергнуть "Рокетмена" цензуре для российского рынка, - говорится в тексте, опубликованном в "Твиттере". - Нас заранее не предупреждали об этом".

В заявлении сообщается, что то, что зрителя "лишили возможности увидеть фильм таким, каким он задумывался, - печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он до сих пор жестоко не принимает любовь между двумя людьми".

Ранее дистрибьютор мюзикла в России "Централ Партнершип" сообщил ТАСС, что сцены были вырезаны в соответствии с российским законодательством. Министерство культуры отмечает, что не давало прокатчикам никаких рекомендаций по содержанию фильма.

"Естественно, что российский прокатчик сделал то, что он сделал, ориентируясь на политику государства", - сказал Кочетков, добавив, что "нельзя платить деньги за то, что вас пытаются обмануть".

Мюзикл режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" рассказывает о жизни Элтона Джона. В России в широкий прокат байопик выйдет 6 июня с пометкой "18+". "Так мы однажды проснулись в Саудовской Аравии, - написал на своей странице "Фейсбук" кинокритик Антон Долин. - Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла".

На момент написания статьи "Централ Партнершип" не ответил на запрос Euronews прокомментировать удаление сцен из фильма.

В прошлом Элтон Джон критиковал российский закон "о запрете гей-пропаганды". Президент Владимир Путин звонил музыканту, чтобы сказать, что готов встретиться лично, чтобы обсудить этот вопрос, но встреча так и не состоялась.