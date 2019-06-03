Майкл Помпео об Иране и "брексите"

Американский госсекретарь прибыл в Нидерланды на переговоры с голландским министром иностранных дел. В воскресенье Майкл Помпео заявил, что США готовы без предварительных условий приступить к дискуссии с Ираном в попытке ослабить напряженность в двусторонни х отношениях между их странами. В нис встретился в Гааге Корреспондент Euronews Даррен МакКэффри и спросил вначале, имеются ли серьезные разногласиях между ЕС и США по иранской проблеме?

«Их нет по существу, абсолютно нет, - ответил Помпео. - Глава Форин-офиса Джереми Хантом сказал мне только вчера, что мы разделяем общее мнение об угрозе со стороны Ирана. Мы разошлись в подходе к Совместному всеобъемлющему плану действий, у нас разный аналитический прогноз лучшего способа не допустить обладания иранцами системы ядерного оружия - эта техническая часть, по которой мы не согласны. Но я верю, что по поводу цели, риска и угрозы, у европейцев и американцев очень общее понимание.

На этой неделе президент США совершает государственный визит в Великобританию. Выходя из Евросоюза, она ищёт новых экономических партнёров. Наш корреспондент спросил госсекретаря, собирается ли Вашингтон предложить Лондону торговую сделку?

«Мы должны сначала посмотреть, как продвигается “брексит», но да, это приоритет для нас. Когда “брексит» будет завершен, как того требует народ Соединённого королевства, мы намерены работать над соглашением о свободной торговле, которое будет справедливым, двусторонним, основанным на взаимном доверии, и тогда мы будем вместе растить наши экономики".

На вопрос о том, может ли это произойти до утверждения сделки Великобритании с ЕС, Помпео ответил, что понятия не имеет о последовательности таких событий.

В последнее время ухудшились трансатлантические отношения, и хозяин Белого дома даже назвал ЕС соперником.

«Думаю, президент Трамп имел в виду, что в некоторых местах мира не слишком справедливо относятся к экономическим интересам США. Вы знаете, мы не можем продавать нашу сельскохозяйственную продукцию в большинстве стран внутри ЕС. Вы знаете, что ЕС может продавать свою продукцию в США. Это несправедливо, это не взаимно. Невозможно установить торговый режим, который позволил бы этому продолжаться ».

Полностью интервьюс Помпео можно увидеть в программе Euronews "Глобальный диалог" начиная со среды, в 21-50 по Московскому времени.