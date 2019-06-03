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Европейцы получат приложение для чрезвычайных ситуаций

Европейцы получат приложение для чрезвычайных ситуаций
 Euronews 
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Экологические катастрофы достигают невиданного ранее масштаба. Специалисты делают ставку на профилактику бедствий и оперативное реагирование. В помощь им - новые технологии; передовое приложение для смартфона может стать стать надежными союзниками для спасения жизней.

В последние десять лет стихийные бедствия в Европе затронули 7 миллионов человек и привели к 113 миллиардам евро экономических убытков. Самыми опасными с точки зрения риска для жизней и объема ущерба остаются наводнения. Их ликвидацию отрабатывают в итальянском Турине в диспетчерском пункте гражданской защиты с опорой на новинку - элементы строящийся европейской платформы I React( речь идет о создании первой общеевропейской площадки, позволяющей сводить воедино данные о чрезвычайных ситуациях, которые поступают из разных источников - со спутников, метеостанций, от работающих месте аварийных служб).

Специалисты уделяют особое внимание последней разработке семейства решений I React - специальному приложению для смартфонов. Оно помогает наладить быстрый информационный обмен между заинтересованными сторонами, включая и простых граждан, участников или свидетелей событий.

Рикардо Конте, менеджер операционного центра в Турине, рассказывает: "Система I React, как мы увидели во время тестов, позволяет получать данные с четкой привязкой к конкретной территории. Мы видим критические точки, понимаем, что и где происходит, получаем информацию, необходимую для принятия решений".

Координатор проекта Фабриццио Доминичи убежден, что приложение для смартфонов расширит пользовательскую аудиторию: "Данные, используемые системой I React, опираются на устройства и решения, которые являются частью нашей повседневной жизни - речь идет, к примеру, о смартфонах, соцсетях. Они эффективно дополняют главную информацию, поступающую по линии спутниковой системы "Коперник".

"Это приложение предназначено для использования обычными людьми, а не только сотрудниками служб защиты гражданского населения и волонтерами: оно позволяет посылать и получать информацию, цифры, снимки отчет", - дополняет разработчик новинки Вито Маккиа.

На место катастроф часто первыми выходят волонтеры; для них простой и эффективный канал информационного обмена может сыграть ключевую роль, считает координатор штаба гражданской защиты Турина Луиджи Орси: "Для меня ценность приложения - в простоте использования и оперативности. С учетом реалий чрезвычайной ситуации очень важно передать детали происходящего не только на словах, но и с помощью изображений. Приложение позволяет их посылать".

Помимо смартфонов пользователи системы I React смогут также применять умные очки, часы и другие устройства, позволяющие поддерживать контакт, не задействуя руки. Вито Маккиа показывает и рассказывает: "На мне - прототип очков дополненной реальности, с ними можно выполнять те же операции, что и со смарфтоном, но здесь я могу обойтись одной рукой. __С помощью пульта дистанционного управления я отправляю свой отчет на платформу I React".

Система I React прошла всесторонние испытания во время международных учений по гражданской защите в 2018. Разработчики завершают совершенствование деталей - с тем, чтобы вывести новинку на рынок к концу года. Приложение будет доступно для бесплатной загрузки на десяти языках.