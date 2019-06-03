Афины: новая победа оппозиции на местных выборах

По итогам второго тура местных выборов в Греции лидерство захватила оппозиционная партия консервативного толка "Новая демократия".

На выборах мэра Афин ее представитель Костас Бакояннис обогнал кандидата от СИРИЗЫ Насоса Илиопулоса. Бакоянис получил свыше 65 % голосов, Илиопулос - почти вдвое меньше.

Из Афин передает журналист Euronews Яннис Карайоргас: ""Новая демократия" вновь подтвердила свои позиции, неделю спустя после выборов в Европарламент. Ее представитель получил кресло мэра греческой столицы, та же тенденция прослеживается по всей стране - как на региональном, так и на муниципальном уровнях".

Бакоянис происходит из династии политиков, его дядя - лидер партии "Новая демократия", а мать, Дора Бакояннис, была главой внешнеполитического ведомства Греции.

Кандидаты от "Новой демократии" победили, по предварительным оценкам, в 11-ти из 13-ти греческих регионов, и в самом важном из них - регионе Аттика, включающем в себя Афины с пригородами.

Наблюдатели полагают, что именно поражение на выборах в Европарламент заставило лидера Сиризы и одновременно премьер-министра страны Алексиса Ципраса высказаться в пользу проведения внеочередных выборов.

Получится ли у партии, находящейся у власти в Греции последние четыре года, удержать позиции, станет известно через месяц, 7-го июля - на это день назначено новое общенациональное голосование.