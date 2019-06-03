Смертная казнь для французов-ИГИЛовцев

Бесчестие для страны или справедливое судебное разбирательство? Во Франции разгораются споры вокруг очередного смертного приговора для джихадистов - французских граждан. Высшую меру наказания двум членам группировки "Исламское государство" назначил суд Ирака. Это уже девятое подобное решение.

Правозащитники выступили с критикой властей, которые отказались возвращать французских граждан на родину и тем самым подвергли их смертельной опасности. По мнению 44 видных адвокатов, речь идет о нарушении права на равную защиту. Во Франции лишение человека жизни в качестве наказания под запретом с 1981 года.

В то же время официальный Париж заявляет, что, прежде всего, уважает желание Багдада судить злоумышленников там, где они и совершали преступления, В МИДе говорят, что оказывают подсудимым в Ираке всю необходимую поддержку. Условия, при которых проходит местное судебное разбирательство, французские власти называли "благоприятными".

Другой вопрос, вызывающий не менее острую полемику в стране, касается репатриации детей джихадистов. В Сирию и Ирак из Франции уехали не только тысячи мужчин-боевиков, но и женщин, стремящихся создать с теми семью.