Первые впечатления евродепутатов

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Дамиан Безелагер впервые приехал брюссельским метро на новую работу — в Европейский парламент. 31-летний немец не подавал заявления, не проходил собеседования — его избрали, причем в разных странах — в Нидерландах, Швеции, Испании. Он – один из 400 евродепутатов, которые впервые займут свои места в зале заседаний.

Пока у Дамиана есть время посидеть в кофе на Площади Люксембург перед парламентом.

«Здесь нас радушно встречают, регистрируют и выдают нагрудные карточки, - говорит Дамиан. - В парламенте всё для новичков прекрасно организовано на разных этапах».

Безелагер новичок вообще в политике — в Европарламенте его не ждёт какая-либо фракция или однопартийцы. Он - первый в истории напрямую избранный депутат от общеевропейского движения Volt. В начале оно ставила своей задачей способствовать улучшению жизни граждан на национальном уровне.

«Многие из нас не были федералистами пока не вступили в Volt, но потом мы поняли, что такие крупные проблемы, как изменение климата, безработица среди молодежи, миграция и социальная безопасность, могут быть решены только на европейском уровне, - добавил Безелагер. - Сейчас мы видим, нам Европе нужно эффективное и демократичное управление ".

Первым полноценным рабочим днём 751 депутата будет 2 июля, когда Европарламент впервые соберётся в полном составе в Страсбурге.

Там уже побывала член венгерской демократической коалиции Клара Добрев:

«Первым делом я пыталась сориентироваться в парламентском здании и трижды заблудилась, - сказала Добрев. - Но главное в европейской политике — это иметь друзей, союзы, окружить себя единомышленниками — так можно достичь своих целей. Поэтому в ближайшие несколько дней мы будем знакомиться, общаться, создавать альянсы, решать, где сидеть и что делать ».

Депутатам нужно будет сформировать различные комитеты и комиссии, решить, кто станет парламентским председателем (его просят называть Президентом). На утверждение депутатов будут представлены кандидаты в Президенты Еврокомиссии, которых выдвигают правительства стран-членов ЕС.

Слушания в Гааге по иску Киева

Международный Суд ООН проводит на этой неделе публичные слушания по запросу Украины, которая обвиняет Россию в захвате Крыма и поддержке сепаратистов на территории Донецкой и Луганской областей. Киев подал такой иск в 2017 году, указав на нарушение международное права, и одержал победу под одному из своих требований.

Москва утверждает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции в отношении этого дела.

Законна ли миграционная политика?

Группа адвокатов призвала Международный уголовный суд преследовать Евросоюз и его страны-члены за гибель тысяч мигрантов в Средиземном море. Юридическое представление утверждает о незаконности проводимой с 2014 года политики ЕС, призванной удержать людей от плавания и прибытия на европейские берега. Значительную роль в этом, по мнению адвокатов, сыграли Италия, Германия и Франция.

Запретить клетки на фермах!

Миллион подписей поставлено к понедельнику под Европейской гражданской инициативой о запрете любых клеток для животных на фермах. Её поддержало 170 организаций по всему ЕС.

Теперь Еврокомиссия обязана рассмотреть вопрос о недопустимости содержания и транспортировки в тесноте, без естественного света и свежего воздуха, кур, свиноматок, поросят, кроликов, уток, гусей и другой сельскохозяйственной живности.