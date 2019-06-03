Трагедия на Дунае: поиски погибших

В Будапеште продолжаются поиски пропавших без вести в результате столкновения двух судов на Дунае. К операции подключились военные водолазы из Южной Кореи. С момента трагедии, когда прогулочный катер с туристами из этой страны на борту врезался в круизный лайнер и затонул, прошло уже шесть дней. Но из-за сильного течения до сих пор дайверам добраться до судна так и не удалось.

Во вторник спасателям удалось обнаружить тело одного из туристов примерно в 100 км от Будапешта. Таким образом, в результате аварии погибли уже восемь человек. Судьба еще двадцати неизвестна.

Задержанный по данному делу капитан круизного лайнера подозревается в халатности. Его могут освободить под залог примерно в 50 тысяч евро. Мужчина готов заплатить нужную сумму, сообщают адвокаты.