Вирджиния-Бич: стрелок был "хорошим парнем"

Жители Вирджинии-Бич (штат Виргиния) почтили память погибших в результате стрельбы в здании муниципалитета. Жертвами разыгравшейся в пятницу трагедии стали 12 человек. Одиннадцать из них - были сотрудниками мэрии. Злоумышленником оказался Диуэйн Крэддок, работавший на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг. В перестрелке с полицией Крэддок получил ранения и скончался.

Хороший, спокойный парень... Так описал Крэддока сослуживец Джозеф Скотт.

Джозеф Скотт, сотрудник муниципалитета: "Не было в этом человеке ничего такого особенного. Ничего. Мы пересеклись на работе, в туалете, он зубы чистил, как всегда, после еды. Я спросил его, есть ли планы на выходные, как дела? Он и мне задал тот же вопрос. Потом ушел. Мне повезло, что я отправился домой".

"И... так сказать, оглядываясь назад, ничего не замечали, что с ним что-то не так?" - спрашивает репортер.

Джзеф Скотт: "Никаких признаков. Сейчас я думаю о том, что очень хотел бы что-то увидеть в нем, определить, чтобы помочь".

Полиция не комментирует мотивы преступления. Между тем по данным ряда СМИ, Крэддока якобы уволили и он решил отомстить. Стрельба в муниципалитете Вирджиния-Бич стала самым массовым убийством в США с ноября 2018 года, когда бывший военнослужащий Ян Лонг убил в лос-анджелесском баре 12 человек и затем застрелился.