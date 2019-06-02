Дзержинск: число пострадавших при взрывах возросло

Число пострадавших после взрыва на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, по уточненным данным, составило 89 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. По данным Минздрава РФ, на стационарном лечении находятся 16 человек. Одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему. Пострадавшие получат материальную помощь.

В субботу в цехе полимеров во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске и нескольких поселках. Аварийно-спасательная операция уже завершена. Площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. метров. По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Местные власти определяют размер ущерба. В городе во многих зданиях выбиты окна, в том числе в жилых домах, детских садах и школах. В воскресенье сотрудники администрации Дзержинска, волонтеры и жители города вышли на субботник, организованный после ЧП.

ГосНИИ "Кристалл" входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.